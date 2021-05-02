В Карелии менее тридцати человек заболели COVID-19 за сутки

В Карелии за минувшие 24 часа зарегистрированы еще три смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Межрайонной больнице № 1 ушел из жизни костомукшанин 1941 года рождения, в Кондопожской ЦРБ умер житель Кондопоги 1951 года рождения, скончалась дома жительница Петрозаводска 1933 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 44 человек. Из этого числа заболели – 29, из них у 17 имеются симптомы средней тяжести, двое – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 42 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7465,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3280,9 случая, по Северо-Западу – 5753,7. // Фото: somagnews.com