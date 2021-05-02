Сегодня в Петрозаводске собирает отходы «Сбормобиль»

2 мая в Петрозаводске «Сбормобиль» проедет по своему традиционному маршруту, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа»

Волонтеры примут у горожан вторсырье на переработку. Эко-транспорт совершит 23 остановки в разных районах города.

«Металлмобиля» сегодня не будет. Он выезжает на маршрут в тандеме со «Сбомобилем» каждое третье воскресенье месяца. Ждем еще две недели.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников.

Организаторы сообщают, что из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтеры напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Горожане могут оставить помощь в специально организованных пунктах в разных районах города. 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное на печать листовок и экорекламу. // Изображение: vk.com/1sbor