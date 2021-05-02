02 мая 2021, 00:10
Общество

Митрополит Константин поздравил жителей республики с Пасхой

Пасхальное обращение Митрополита Петрозаводского и Карельского

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил православных христиан и всех жителей Карелии со Светлым Христовым Воскресеньем.

Пасха — самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, «праздник праздников», который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света - над злом и тьмой.

Христос Воскресе!

Обсудить
просмотр
186506
Метки: 
новости петрозаводска
новости Карелии
пасха 2021
пасха в Петрозаводске
митрополит Константин
поздравление митрополита
Пасха
Ника плюс