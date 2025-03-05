В Карелии маленький хулиган избил ребенка, платить придется родителям

В Костомукше прокуратура добилась через суд компенсации для ребенка. Платить будут родители другого ребенка.

Осенью 2024 года тринадцатилетний мальчик нанес побои девятилетнему ребенку. Ситуацию разбирали на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Подростка признали виновным, ему вынесли строгий выговор.

Иск о компенсации морального вреда пострадавшему мальчику направил в суд прокурор Костомукши. Он требовал 10 тысяч рублей в пользу мальчика. Суд позицию поддержал и обязал родителей хулигана выплатить компенсацию.