В Карелии ищут очевидцев тяжкого ДТП

МВД разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 10 мая на 505-м километре трассы «Кола». По сообщению пресс-службы ведомства, автомобиль «Рено Логан» съехал в кювет, в результате чего один из пассажиров получил травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Также полиция ищет другого пассажира этого автомобиля, который сел в него у автовокзала в Медвежьегорске и ехал в Петрозаводск. С места аварии он уехал на попутном транспорте.

Всех, кто был очевидцем произошедшего, а также пассажира автомобиля просят обратиться в полицию по телефонам в Кондопоге: 8(814-51) 2-09-02, 8(814-51) 2-09-04 или 8(814-51) 2-09-08.