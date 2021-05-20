У жителей Петрозаводска украли десять труб

Жительница Соломенного обратилась в полицию Петрозаводска и заявила, что ее обокрали, сообщает МВД Карелии.

Во время их с мужем отъезда с участка были похищены 10 металлических труб, которые они планировали использовать как сваи для забора. Ущерб от хищения составил около 9 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока следователь беседовала с заявителями, оперативник выяснил, что двое неизвестных были замечены, когда носили трубы.

Через некоторое время полицейский заметил двоих мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые переносили стиральную машинку. Пообщавшись с ними, сотрудник уголовного розыска выяснил, где они живут и отправились к дому одного из граждан. На участке около дома нашлись 10 труб, подходящих под описание.

Хозяин дома – отец одного из мужчин сообщил, что сын и его товарищ принесли их вчера и сбыли ему за 1800 рублей.

Похищенное было изъято полицейскими и возвращено владельцам.

Местные жители 29 и 40 лет сознались в содеянном и написали явки с повинной. Они пояснили, что похитили чужие трубы, чтобы раздобыть деньги на спиртное. Полученное незаконным путем – пропили.

Ввозбуждено уголовное дело // Фото: photosight.ru