Ветер повалил в Петрозаводске несколько деревьев

В Петрозаводске из-за сильного ветра произошло падение нескольких деревьев, сообщает городская администрация.

Пострадавших нет, какого либо ущерба не зафиксировано. Специалисты администрации города провели проверку по всем случаям.

В ближайшее время последствия стихии будут устранены, деревья распилены, порубочные остатки вывезены.

В частности, после поступления сообщения об упавшем дереве на придомовой территории на улице Коммунистов, 22 сотрудники МУП "ПетроГИЦ" выехали на место для оценки ситуации. По мнению специалистов угрозы нет. В самое ближайшее время будут приняты необходимые меры.

Также непогода стала причиной отключения электроснабжения в районах Зарека, Голиковка, Центр, Перевалка, Древлянка, Кукковка. Восстановительные работы были проведены в течение двух часов. // Фото: petrozavodsk-mo.ru