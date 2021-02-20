В Карелии двух торговцев запрещенным веществом отправили в колонию

Суд в Лахденпохском районе признал 19-летнего и 25-летнего молодых людей виновными в сбыте психотропных средств, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что молодые люди весной 2020 года договорились продать запрещенное вещество. Один из них должен был договориться с покупателем, а второй передать товар и получить деньги. В итоге оба драгдилера оказались в наручниках.

Молодые люди признали вину. Суд назначил одному из них 6 лет, другому 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание им придется в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. (фото k1news.ru)