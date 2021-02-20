В Карелии разыскивают молодого человека, подозреваемого в серии краж

В Петрозаводске в розыск объявлен Владимир Александрович Сафронов, 1991 года рождения.

Полиция подозревает молодого человека в серии краж из магазинов.

По сообщению МВД Карелии, разыскиваемый может находиться на Ключевой в Петрозаводске или в Кондопоге.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Сафронова, просят звонить в полицию: +7-906-209-60-90, +7-996-112-74-07, +7-981-402-57-89.