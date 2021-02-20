20 февраля 2021, 18:28
Семь человек тушили пожар в бане в поселке Ковера
Возгорание в бане в Олонецком районе произошло днем 20 февраля
Возгорание в бане в поселке Ковера на улице Лесна произошло сегодня днем. Сообщение к спасателям поступило в 15:17, говорится в паблике пожарной охраны Олонецкого района.
Для ликвидации пожара привлекались семь спасателей из Олонца.
Когда возгорание было потушено, с владельцем постройки провели профилактическую беседу и вручили памятку о пожарной безопасности. (фото vk.com)