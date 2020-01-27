В Карелии директора турфирмы осудили за испорченный отдых клиентов

В Карелии суд вынес обвинительный приговор в отношении директора туристической фирмы, обманывавшей клиентов. Его признали виновным в мошенничестве и присвоении чужого имущества.

По информации прокуратуры, с января по ноябрь 2018 года директор турфирмы заключил с 7 гражданами договоры по подбору, бронированию и оплате туристических поездок. Он получил от клиентов 436,8 тысяч рублей. Однако покупать путевки он не стал, а деньги потратил. Чтобы клиенты не заподозрили обман, им вручили подложные ваучеры и маршрут-квитанции. Обман раскрылся только в аэропорту, в результате клиенты не смогли отправиться в путешествие.

В ходе предварительного следствия директор турфирмы почти полностью возместил причиненный ущерб. В итоге директору назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.