В Калевале крали батареи отопления прямо из дома

В дежурную часть полиции по Калевальскому району поступило сообщение о том, что неизвестные граждане похищают отопительные батареи из двух квартир жилого дома, сообщает МВД по РК.

Полицейскими была установлена причастность к совершению преступления двоих 33-летних жителей поселка Боровой, Калевальского района.

Мужчины находились в гостях у своего приятеля и тот рассказал им, что дом, в котором они находятся, скоро будет снесен или расселен. Поэтому, выйдя из гостей, гости решили вернуться позднее в этот же дом и похитить батареи из пустующих квартир.

По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчины проникли в две квартиры. Там они отсоединили от труб центрального отопления четыре чугунных радиатора по четырнадцать секций каждый и два – по одиннадцать. После чего скрылись с похищенным имуществом. Ущерб от их действий превысил 7000 рублей.

Позднее обвиняемые сбыли похищенное имущество, выручив за него 1800 рублей. При этом сообщники обращались за помощью к четверым местным жителям. У одного они одолжили ключи для монтажа батарей, других попросили помочь вынести из квартир тяжелые радиаторы, а еще у одного одолжили тачку для того, чтобы отвезти их потом в пункт сдачи металлолома. Однако ни тех, ни других не поставили в известность относительно криминального происхождения имущества.

Кроме того установлено, что один из участников кражи причастен к совершению другого преступления – грабежа. На этот шаг он решился на следующий день после кражи. Мужчина пришел в гости к приятелю, у которого в это время гостила подруга.

Через некоторое время обвиняемый открыто похитил у гостьи сумку, в которой находился мобильный телефон. Игнорируя требования вернуть принадлежащее ей имущество, он сбежал из квартиры. Потерпевшая догнала его, однако вернуть гаджет не сумела. Ущерб составил почти 12 000 рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденными обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.