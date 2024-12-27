В Госдуме рассмотрят вопрос чрезмерной нагрузки на школьников

Госдума планирует в 2025 году рассмотреть вопрос о чрезмерной нагрузке на детей в школах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Как отметил Володин, этот вопрос будет включен в число приоритетных на следующий год. Планируется выработать совместные с правительством России решения.

Спикер ГД рассказал, что россияне жалуются на сложные домашние задания в школах и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочную деятельность. Также вопросы вызывают шестидневная учебная неделя и обучение во вторую смену. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli