Врач назвала блюдо для очищения организма после новогоднего застолья

Терапевт Зумруд Омарова посоветовала есть утром после новогоднего застолья овсяную кашу. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметила врач, после употребления в новогоднюю ночь жирной, жареной и острой пищи организм необходимо почистить. Так, овсяная каша на завтрак поможет вывести токсины. Также нужно пить больше воды.

При этом медик рекомендует не садиться на диету сразу после окончания новогодних гуляний. Это поможет избежать сильного стресса при возвращении на работу и слабости, которая неизбежна при дефиците калорийности. // Фото: freepik.com