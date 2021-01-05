В Госдуме раскрыли новые правила начисления зарплаты бюджетникам

Работникам бюджетной сферы будут по-новому начислять заработную плату. Новую систему оплаты труда будут вводить поэтапно с 2021 по 2025 год. Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова пояснила «Парламентской газете», что новая схема начисления зарплат включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов.

Правительство России будет определять компенсационные, стимулирующие выплаты и регулировать дифференциацию окладов и ставок. Предполагается, что благодаря новой системе работники бюджетной и муниципальной сферы не зависимо от региона трудоустройства будут получать одинаковые зарплаты. Депутат подчеркнула, что изменение правил начисления не приведет к тому, что у кого-то зарплата станет меньше, чем сейчас. Как считает депутат, новая система будет учитывать размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности.

Зарплата бюджетников будет складываться из основного оклада, индивидуальной премии не менее 5%, доплаты за вредность, работу в выходные дни и праздники и сверхурочные, надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж - от 10% до 30% и других выплат.

Общая доплата может достигать 60% от оклада, в отдельных случаях - 120%. Также бюджетники могут получать материальную помощь в размере 30% от оклада и помощь на оздоровление - 50% от оклада. (фото russian.rt.com)