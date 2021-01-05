Магазины в Прионежском районе нарушили антиковидные правила

5 января проверки соблюдения санитарных требований, установленных в период пандемии, прошли в торговых точках в Прионежском районе. По сообщению Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, противоковидные меры соблюдают не везде. Нарушения выявили в двух магазинах в поселках Шуя и Мелиоративный.

«В обоих магазинах были выявлены нарушения: например, давно не проводился замер температуры сотрудников перед началом рабочего дня»,

- говорится в сообщении по итогам проверки. Руководителей торговых точке пригласили в Госкомитет для составления протоколов.



Госкомитет напомнил, что в помещениях должны быть санитайзеры и обеззараживатели воздуха. Работники должны быть в перчатках и масках, закрывающих рот и нос. В зале должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра, а на входе должны висеть соответствующие объявления. (фото parfenevo.smi44.ru)