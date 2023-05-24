24 мая 2023, 12:28
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пострадавшими на Пушкинской
Водитель и пассажир «Тойоты» госпитализированы после ДТП в центре Петрозаводска
Водитель разбил «Тойоту» в районе Музыкального театра Карелии.
ДТП случилось 24 мая около 3:50 на Пушкинской улице. В Госавтоинспекции предварительно установили, что 50-летний водитель внедорожника наехал на дорожное ограждение. Травмы получили водитель и 35-летний пассажир.
Министр здравоохранения региона сообщал, что пострадавших доставили в БСМП. У мужчины помладше – сотрясение головного мозга, у старшего – металлический предмет в груди. // фото ГИБДД РК