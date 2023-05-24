Петербуржец ради красивого селфи рискнул жизнью в Карелии

46-летний житель Петербурга хотел сделать зрелищное селфи, что забрался на ретропоезд в Карелии.

Зацепера обнаружили по прибытии «Рускеальского экспресса» на станцию Горный парк Рускеала. Мужчина находился на подножке одного из вагонов. Железнодорожники вызвали транспортных полицейских.

С нарушителем провели профбеседу и составили административный протокол. Ему может грозить штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей. // фото VK-паблик администрации Сортавальского поселения