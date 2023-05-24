24 мая 2023, 12:14
Петербуржец ради красивого селфи рискнул жизнью в Карелии
С нарушителем провели беседу и назначили штраф
46-летний житель Петербурга хотел сделать зрелищное селфи, что забрался на ретропоезд в Карелии.
Зацепера обнаружили по прибытии «Рускеальского экспресса» на станцию Горный парк Рускеала. Мужчина находился на подножке одного из вагонов. Железнодорожники вызвали транспортных полицейских.
С нарушителем провели профбеседу и составили административный протокол. Ему может грозить штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей. // фото VK-паблик администрации Сортавальского поселения