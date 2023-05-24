Школьницу из Карелии сначала развращали по Интернету, а потом в машине

31-летний житель Ленинградской области в феврале прошлого года познакомился в интернете со школьницей. Завязалась переписка. Новый знакомый уговорил 15-летнюю девочку отправлять ему интимные фотографии. Но одними снимками не обошлось. Через какое-то время мужчина и несовершеннолетняя встретились.

Как рассказали в карельском Следкоме, мужчина пригласил девочку на встречу. Находясь с ней в автомобиле, он «совершил преступление против половой неприкосновенности».

Педофила раскрыли и осудили по двум статьям. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. // фото unsplash.com