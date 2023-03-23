В Финляндии подписали законы о вступлении в НАТО

В четверг, 23 марта, финский президент Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Церемония прошла в президентском дворце. Это финальная точка в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне, необходимая для присоединения Суоми к североатлантическому альянсу.

Ранее протокол о вступлении Финляндии в НАТО подписал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что Финляндия выполнила свою часть договоренностей. // фото unsplash.com