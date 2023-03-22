Судно с удобрениями российского олигарха задержали в Финляндии

Перевозившее удобрения судно задержали в порту Котка в Финляндии. Груз предположительно связан с неким «российским олигархом», передает Yle.

Имя бизнесмена не называют, но известно, что он внесен в санкционный список Евросоюза. Сейчас судно Smew стоит на якоре и находится за пределами порта.

Экипаж ждет разрешения покинуть страну. Согласно неподтвержденной информации, груз - это 20 тысяч тонн удобрений стоимостью 10-12 миллионов евро. В ситуации разбирается финское министерство иностранных дел. // фото: pixabay.com