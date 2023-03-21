Столтенберг: Финляндию примут в НАТО до 14 мая

Финляндию могут принять в НАТО до выборов в турецкий парламент. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

- Я ожидаю, что Финляндия станет членом НАТО до выборов в Турции,

- заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Выборы пройдут 14 мая. При этом, что касается Швеции, определенной даты ее вступления в альянс пока нет.

Генсек НАТО отметил, что его заверили: парламент Венгрии совсем скоро ратифицирует протокол о вступлении Финляндии. Столтенберг сказал, что если членами альянса станут Финляндия и Швеция, будет больше возможностей для контроля обстановки на Крайнем Севере.

Напомним, эти страны подали заявки еще в мае прошлого года, но Турция их заблокировала. // фото: slon.pics/ freepik.com