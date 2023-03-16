Продать Украине Allegro не могут без согласия «Карельских поездов»

Просьба Украины на передачу списанных поездов Allegro поставила финское правительство в тупик. Есть один нюанс, который мешает сделать это даже при желании, пишет Demokraatti.

Как сообщалось ранее, в финскую государственную железнодорожную компанию VR поступил запрос «Украинских железных дорог». Украинцы хотят купить четыре поезда Allegro и передали просьбу об этом премьеру Санне Марин во время ее визита в Киев.

- Письменный запрос является серьезным документом, и государству нужно дать официальный ответ,

- сказано в статье финского издания.

Но поезда являются собственностью Финляндии только наполовину. Они принадлежат компании «Карельские поезда», основанной РЖД и финской VR.

Продать или подарить Allegro нельзя без полного согласия собственников, а его от российской стороны вряд ли удастся получить. // фото: michael davis-burchat/helsinki day/www.flickr.com