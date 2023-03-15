Украина попросила у Финляндии поезда Allegro

Поезда Allegro, которые раньше курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, могут уехать на Украину. Директор железнодорожной компании этой страны обратился с такой просьбой к финскому премьеру Санне Марин, пишет Yle.

Украина хочет выкупить четыре скоростных поезда. Зачем они ей понадобились, не сообщается.

Напомним, Allegro связывали Россию и Финляндию до конца марта 2022 года. Потом железнодорожное сообщение прекратили из-за санкций, составы списали.

Поезда принадлежали совместному предприятию финского оператора железных дорог VR Group и российскому АО «РЖД». Россия предлагала выкупить Allegro для внутреннего использования. Однако переговоры с финской компанией не привели к успеху. // фото: АО «РЖД»