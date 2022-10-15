В эфир ТНТ выходит снятое в Карелии шоу с Губерниевым

Сегодня в 14:00 в эфир телеканала ТНТ выйдет первый выпуск шоу «Вызов» (возрастное ограничение 16+), снятого в Карелии.

По сюжету шоу 12 суперзвезд шоу-бизнеса и 12 популярных в своих сферах ученых попытаются понять друг друга и стать напарниками в испытаниях на выносливость и интеллект. Участники будут биться за главный приз - 10 миллионов рублей.

Ведущими проекта стали Дмитрий Губерниев и Наталья Попова.

Съемки программы проходили летом 2022 года в Приладожье. Так, в Сортавале съемочная группа сняла десятки номеров в гостиницах для участников шоу. Фото: скриншот видео ТНТ