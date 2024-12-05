05 декабря 2024, 11:03
Общество

В двух районах Петрозаводска пропала электроэнергия

Некоторые жители карельской столицы в четверг остались без света

Сегодня утром в двух районах Петрозаводска возникли проблемы с электроснабжением. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, в 10 часов без электричества остались жители Соломенного. Район обесточен частично, там ведутся плановые работы на сетях. Ориентировочно ресурс вернут к 13 часам.

А в Университетском городке в 10:25 произошло отключение из-за повреждения на сетях. Ведутся восстановительные работы, срок завершения которых не указывается. // Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky

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Петрозаводск
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ЕДДС
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