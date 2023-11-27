В ДТП на трассе «Кола» пострадал 10-месячный ребенок

Опасный обгон привел к аварии в Кондопожской районе. Легковой автомобиль перевернулся на 454-м километре трассы «Кола» 24 ноября, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем Chevrolet Lacetti была женщина, она потеряла управление после завершения маневра. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Авария случилась примерно в 11:00 около поселка Янишполе. Травмы получил 10-месячный ребенок. Малыша осмотрели врачи и отпустили их с мамой домой. // фото: ГИБДД Карелии