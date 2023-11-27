Костомукшанин вырвал дорожные столбы и повез сдавать в металлолом

Полицейские остановили на трассе «Войница – Вокнаволок – Костомукша» машину с прицепом. Оказалось, водитель перевозит краденое, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина вез 140 метров троса и пять столбов дорожного ограждения. Полицейским 49-летний житель Костомукши сказал, что собирается сдать все это в пункт приема металлолома.

Вероятно, его не смущало, что столбы и трос стоимостью 11 200 рублей принадлежат организации по управлению автомобильных дорог Карелии. Мужчину забрали в отдел полиции. Он признался, что ночью похитил имущество и хотел его сдать, чтобы подзаработать. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: unsplash.com