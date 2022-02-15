В детсады и школы Карелии поставляли вредные продукты

Несколько случаев поставки в школы и детские сады Карелии ненадлежащей продукции выявили специалисты Россельхознадзора. В пресс-службе ведомства сообщили, что в сычужном сыре содержались растительные жиры.

Карельские поставщики закупили этот сычужный продукт в Беларуси и Алтайском крае. Не соответствующий нормам сыр получили школы в Питкярантском и Пудожском районах и детские сады в Медвежьегорске.

Санитарно-эпидемиологические требования к молочной продукции и мороженому не допускают давать детям продукцию на основе растительных жиров.

Информацию о нарушениях довели до сведения администраций районов и Минобразования РК. // Фото: PublicDomainPictures/pixabay.com