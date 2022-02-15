15 февраля 2022, 09:41
ГИБДД напомнила водителям о штрафах за нечитаемые номера
Автомобилистов просят привести номера на своем транспортном средстве в надлежащий вид
Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила водителям о том, что в условиях переменчивой погоды следует обращать внимание на номера на своем транспортном средстве.
Как разъяснили в ГИБДД, номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
Сейчас за наличие на автомобиле нечитаемых номеров предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Фото источника