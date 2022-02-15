На 15 февраля в Карелии нашли 1 105 новых зараженных ковидом

На 15 февраля в Карелии зарегистрировали 114093 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 14828 детей.

За прошедшие сутки выявили 1 105 инфицированных, 236 - это дети, непривитые – 1 050, то есть 95%.

В ковидных стационарах получают лечение 1057 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 992 человека, в тяжелом – 57 , из них непривитые - 53.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь восьми крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 105554 человека, за последние сутки – 944.

За сутки зарегистрировали троих умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1368 человек. // Фото: geralt/pixabay.com