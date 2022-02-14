QR-код поможет жителям Карелии разобраться в законодательстве

Республиканская прокуратура запустила просветительский проект. Жители Карелии смогут разобраться в сложностях законодательства с помощью QR-кода «Прокурор разъясняет». Сервис содержит реальные примеры из жизни граждан.

С помощью куар-кода граждане смогут узнать, как защитить свои права, отстоять интересы, не стать жертвой преступления, как нужно действовать в различных правовых ситуациях и куда обращаться за помощью.

В прокуратуре рассказали, что с помощью нового продукта человек сможет получить правовые ответы на актуальные вопросы в различных сферах жизни. QR-код «Прокурор разъясняет» направлен на повышение правовой грамотности населения.

Для ознакомления с информацией нужно использовать камеру телефона или планшета. После входа пользователю станет доступен раздел «Правовое просвещение» с рубрикой «Прокурор разъясняет» на официальной странице прокуратуры республики. (фото pixabay.com, geralt)