14 февраля 2022, 19:39
Квасной патриотизм на ледовом фестивале Петрозаводска
«Во льду» на фестивале ледовых скульптур, посвященных 350-летию Петра I, работала единственная женская бригада
Большинство, если не все, подошли к временной ледовой акции, длящейся максимум неделю, портретно, взяв приметы времени Петра. Но в одной работе мы усмотрели театрализованный перформанс. Это «Потешный полк» петрозаводчанок Елены Тимофеевой и Юлианы Петуховой.
По содержанию авторы несут нам месседж «потешного отношения» к квасному, имперскому патриотизму, имеющему место в сегодняшней политической культуре. (Видео)