Квасной патриотизм на ледовом фестивале Петрозаводска

Большинство, если не все, подошли к временной ледовой акции, длящейся максимум неделю, портретно, взяв приметы времени Петра. Но в одной работе мы усмотрели театрализованный перформанс. Это «Потешный полк» петрозаводчанок Елены Тимофеевой и Юлианы Петуховой.

По содержанию авторы несут нам месседж «потешного отношения» к квасному, имперскому патриотизму, имеющему место в сегодняшней политической культуре. (Видео)