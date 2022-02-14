14 февраля 2022, 17:29
После Дня всех влюбленных водителей Петрозаводска проверят на дорогах
Жителей карельской столицы просят сообщать о пьяных за рулем
Во вторник, 15 февраля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
Водителей ждут массовые проверки на дорогах города. Инспекторы будут выявлять нетрезвых автомобилистов.
Жителей Петрозаводска просят не оставаться равнодушными и сообщать в дежурную группу Госавтоинспекции о случаях управления транспортом пьяными людьми. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника