После Дня всех влюбленных водителей Петрозаводска проверят на дорогах

Во вторник, 15 февраля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Водителей ждут массовые проверки на дорогах города. Инспекторы будут выявлять нетрезвых автомобилистов.

Жителей Петрозаводска просят не оставаться равнодушными и сообщать в дежурную группу Госавтоинспекции о случаях управления транспортом пьяными людьми. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника