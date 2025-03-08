В честь праздника 8 марта в тире Петрозаводска звучали выстрелы

Самые красивые женщины работают в милиции! Так утверждали их коллеги милиционеры. А еще у их боевых подруг зоркий глаз и твердая рука – это подтвердили соревнования по стрельбе, которые были посвящены Международному дню 8 марта. Об этом журналисты рассказали накануне праздника ровно 20 лет назад.

Любовь Генералова работала в милиции уже пять лет. Несмотря на свою говорящую фамилию, она ни к какому карьерному росту не стремилась, работала в отделе кадров в звании лейтенанта и этим была вполне довольна. На стрельбы в тир она приходила раз в месяц, как и все сотрудники МВД. «Стрельба для сотрудников органов внутренних дел – это не развлечение, - подчеркнула Любовь. – Это обыденная служебная деятельность».

Другое дело журналисты, охочие до всего нового. Даже если это новое – дело весьма опасное. Журналистке Елене Малишевской тоже дали мишень и пистолет системы Марголина. Он был достаточно тяжелым для журналистки, привыкшей только к микрофону. «Журналисты стреляют на фоне сотрудников милиции неплохо», - заверил Леон Терес, старший инспектор боевой и служебной подготовки УВД Петрозаводска.

Инспектор Терес журналистам польстил. Безусловно сотрудницы милиции стреляли гораздо лучше! А еще владели рукопашным боем, уверяли, что любого хулигана победят. Но коллеги-мужчины любили их не только за это. Самых метких участниц соревнований наградили, вручили подарки. После чего все тут же отправились обратно – нести службу. Отметим, что стрельбы проводили, конечно, не в сам праздничный день, а накануне.

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И еще немного о женщинах, которые берегли наш покой в нулевые годы. Тогда у нас хорошо помнили историю про похождения мошенницы Веры Пендонен. Сама «карельская колдунья», как прозвали ее журналисты, уже отправилась отбывать срок в одной из женских колоний. Но мало кто знает, что начинала это уголовное дело и арестовывала Веру Пендонен тоже женщина – заместительница начальника отдела следственного управления УВД Петрозаводска Мирослава Красовская. В этом репортаже рассказывается о поединке женских характеров.

Веру Пендонен объявили в розыск, а задержали в Ленинградской области. Первой ее допрашивала Мирослава Красовская. Пока мошенница была в бегах, следователь Красовская подолгу беседовала с потерпевшими. Ей было важно узнать, почему люди добровольно отдавали аферистке деньги и драгоценности. «Они верили в то, что этот человек сможет помочь. Готовы были отдать и крупные суммы денег в надежде на чудо, чтобы оно произошло», - рассказывала Мирослава.

Следователям пришлось признать – Пендонен была сильным и умным противником. Хоть и с запинкой, и с оговорками Красовская призналась: «Честно говоря, мне понравилась она. То есть… она эмоциональная, конечно. Но даже на меня она произвела самое благоприятное впечатление. Иногда я даже думала: хорошо, что я как следователь с ней беседую. А не обратилась к ней в ее «магический центр». Потому что неизвестно, чем бы все закончилось».

Казалось бы, женщина-следователь должна лучше понимать женщину-подозреваемую. Но Мирослава думала иначе: «Знаете, я думаю, что такие дела все-таки должны расследовать мужчины. Женщины в силу своих особенностей характера… наверное, им это потяжелее. Где цыгане, заговоры, всякие магические привороты. Лучше мужчине!»

А в целом следователь Мирослава Красовская вела и другие очень интересные дела, где совсем не обязательно подозреваемыми были женщины. И она обещала рассказать о них в свое время.

Таким было 8 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.