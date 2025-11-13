В центре города и на Ключевой установят более яркие фонари

Энергоэффективные светодиодные светильники установят на нескольких улицах карельской столицы. Работы проведут до конца года.

Старые светильники заменят на участке от улицы Герцена до Красноармейской улицы, а также на участке от улицы Репникова до улицы Корабелов. Специалисты установят 43 новых светильника.

«По этим улицам проходит маршрут к школе № 3 и детскому саду № 61, Детской художественной школе, школе № 9. Теперь дорога для наших детей станет значительно светлее в темное время суток»,

- рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова в соцсети.

Ранее освещение модернизировали на Канонерском проезде, улицах Репникова, Анохина и Антикайнена.