13 ноября 2025, 14:20
В центре города и на Ключевой установят более яркие фонари
Освещение на нескольких улицах в Петрозаводске модернизируют до конца года
фото «Петрозаводск говорит»
Энергоэффективные светодиодные светильники установят на нескольких улицах карельской столицы. Работы проведут до конца года.
Старые светильники заменят на участке от улицы Герцена до Красноармейской улицы, а также на участке от улицы Репникова до улицы Корабелов. Специалисты установят 43 новых светильника.
«По этим улицам проходит маршрут к школе № 3 и детскому саду № 61, Детской художественной школе, школе № 9. Теперь дорога для наших детей станет значительно светлее в темное время суток»,
- рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова в соцсети.
Ранее освещение модернизировали на Канонерском проезде, улицах Репникова, Анохина и Антикайнена.