20 апреля 2021, 07:32
В Беломорске задержан неадекватный мужчина
Чтобы справиться с хулиганом, работники культуры вызвали сотрудников Росгвардии
В Беломорске сработала тревожная сигнализация охраняемого объекта – Дома культуры, сообщает Управление Росгвардии Республики Карелия.
Прибывшая к месту происшествия группа задержала нетрезвого 33-летний беломорчанина, который выражался нецензурной бранью, мешал работе культработников, не реагировал на замечания, даже когда они исходили от представителей правопорядка.
Житель Беломорска задержан и передан полиции.
Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»