В Беломорске задержан неадекватный мужчина

В Беломорске сработала тревожная сигнализация охраняемого объекта – Дома культуры, сообщает Управление Росгвардии Республики Карелия.

Прибывшая к месту происшествия группа задержала нетрезвого 33-летний беломорчанина, который выражался нецензурной бранью, мешал работе культработников, не реагировал на замечания, даже когда они исходили от представителей правопорядка.

Житель Беломорска задержан и передан полиции.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»