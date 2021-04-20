20 апреля 2021, 07:32
Происшествия

В Беломорске задержан неадекватный мужчина

Чтобы справиться с хулиганом, работники культуры вызвали сотрудников Росгвардии

В Беломорске сработала тревожная сигнализация охраняемого объекта – Дома культуры, сообщает Управление Росгвардии Республики Карелия.

Прибывшая к месту происшествия группа задержала нетрезвого 33-летний беломорчанина, который выражался нецензурной бранью, мешал работе культработников, не реагировал на замечания, даже когда они исходили от представителей правопорядка.

Житель Беломорска задержан и передан полиции.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»

Обсудить
просмотр
185836
Метки: 
Карелия
Беломорск
росгвардия
дом культуры
хулиган
Полиция