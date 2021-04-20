Велосипедист жестко сшиб пешехода в Петрозаводске

Пешеход пострадал в результате наезда велосипедиста. Инцидент произошел 19 апреля в 19:16 на пешеходном переходе на улице Мелентьевой в районе пересечения с улицей Советская в столице Карелии. Момент наезда на пешехода запечатлели камеры наружного видеонаблюдения «Ситилинк» и «Сампо.ру».

Велосипедист двигался вниз по Мелентьевой, сообщает dtpptz.ru. Автомобили двигавшиеся в попутном направлении остановились перед «зеброй» для пропуска людей. Велосипедист, не сбавляя скорости, сшиб человека. Пешеход и наездник упали.

Ранее 19 апреля на пешеходном переходе под колеса автомобиля угодил ребенок на самокате. Мальчика отправили на обследование в Детскую республиканскую больницу. Днем ранее, 18 апреля, в Кондопоге также был сбит пешеход.