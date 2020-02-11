В автосалоне «Норден» действует дополнительная выгода по госпрограммам

С 01 февраля 2020 г. в официальном дилерском центре Volkswagen «Норден» действует дополнительная выгода на приобретение автомобиля Volkswagen Polo в кредит * – 10% от стоимости автомобиля по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»!*

«Семейный автомобиль» — для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей (подтверждается копией паспорта с соответствующими отметками или свидетельствами о рождении детей, а также заявлением).

«Первый автомобиль» предназначен для покупателей, у которых в собственности не было еще ни одного автомобиля (подтверждается заявлением).

Общие условия программ:

- Наличие водительского удостоверения

- Отсутствие у клиента автокредитов в 2019 и 2020 годах, и обязательство в отказе от их получения в текущем году

- Программы автокредитования распространяются на автомобили стоимостью до 1 000 000 рублей с двигателем РФ (1,6)

Узнайте подробности по телефону +7 8142 717 505 или приезжайте в официальный дилерский центр Volkswagen «Норден» по адресу: Петрозаводск, пр. Лесной, д.48.

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб.

Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 60 мес. – 3,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 40% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит– 7,9%. ПВ указан, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение») в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ №364 от 16.04.2015. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей или при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, а также не заключал в 2020 годах иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.02.2020 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

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