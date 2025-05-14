В аварии на улице Анохина пострадала восьмилетняя девочка

В дорожной полиции назвали возраст пострадавшего ребенка на улице Анохина в Петрозаводске.

Напомним, ДТП произошло днем 14 мая. Момент аварии попал на видео - ребенок выбежал на дорогу прямо перед автомобилем.

В ГАИ предварительно выяснили, что водитель автомобиля Kia Rio наехал на девочку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате восьмилетняя школьница получила травмы. Девочку осматривают врачи Детской республиканской больницы. Обстоятельства еще устанавливают. © «Петрозаводск говорит»