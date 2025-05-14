Мужчину убило током на рыбалке в российском регионе

28-летнего молодого человека поразило током, он не выжил.

Тело погибшего рыбака нашли на берегу реки в селе Кочево Пермского края.

Молодой человек ушел на рыбалку, рыбу он ловил спиннингом. Предположительно, он мог зацепить удочкой провода линии электропередачи, пишут «Известия».

Прибывшие медики не смогли ничем помочь – молодой человек был мертв. Следов насилия на теле не нашли. © «Петрозаводск говорит»