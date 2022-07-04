Уволенный сотрудник из-за обиды обокрал предприятие в Карелии

На территорию одного из предприятий в Калевальском районе проник 39-летний житель поселка и похитил имущество. Он нанес ущерб более чем на 11 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудник организации рассказал полицейским, что со стоявшей на огороженной площадке дорожной техники сняли зеркала заднего вида и фары. Также исчезли нож и набор инструментов.

Оказалось, к краже причастен бывший работник предприятия, которого не так давно уволили. Он рассказал, что обиделся на руководство и решил его таким образом наказать.

Похищенные вещи спрятал в своем сарае, потом увез в другой регион, куда поехал на заработки. Все похищенное имущество изъяли, возбуждено уголовное дело. // Фото: pxhere.com