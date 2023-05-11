Увидеть Карелию за шесть часов

Этот маршрут объединяет в себе ряд разнообразных мест Карелии, которые можно посетить за короткое световое время.

Равнинный водопад Кивач, где находится уникальный музей природы, один из самых древних кратеров нашей планеты – вулкан «Гирвас», легендарную гору «Сампо» и первый российский курорт «Марциальные Воды», где сохранилась церковь апостола Петра 1721 года постройки. Она создана по чертежам самого Петра Великого. Даже сюжеты икон продуманы Петром Алексеевичем.

Также в пути вы познакомитесь с живописным поселением Спасская Губа на берегу озера Мунозеро и с новой достопримечательностью Карелии – «Долиной зайцев». (Видео)