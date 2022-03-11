Уроженца Деревянного, погибшего на Украине, похоронили с салютом

В селе Деревянное Прионежского района Карелии простились с Никитой Ерошкиным, погибшим 24 февраля на Украине. На похороны пришли полторы сотни человек: друзья Никиты, его сослуживцы, соседи и родные.

Об Ерошкине все говорили как о порядочном, активном, отзывчивом человеке. Он очень хорошо учился, после школы поступил в техникум, но потом ушел в армию. Отслужив год срочной службы, Никита остался по контракту.

На службе Никита Ерошкин тоже показывал хорошие результаты: получил звание ефрейтора, был назначен командиром саперного отделения. Погиб уроженец Деревянного в аэропорту под Гостомелем, в 25 километрах от Киева, в первый же день спецоперации.

На прощании присутствовал замглавы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын. Он сообщил журналисту портала “Петрозаводск говорит”, что семьи погибших бойцов из Карелии, в дополнение к причитающимся федеральным выплатам, получат по два миллиона рублей. На момент написания новости были официально подтверждена гибель двух военнослужащих-контрактников из Карелии: Никиты Ерошкина из Деревянного и Кирилла Некрасова из Летнереченского.

Никиту похоронили на кладбище в Деревянном. В последний путь его проводили воинским салютом.