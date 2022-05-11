Уроки исторического просвещения введут в России с 1 класса

В школах России с нового учебного года будут проводить так называемые уроки исторического просвещения. Их станут преподавать ученикам с 1 класса, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, слова которого цитирует ТАСС.

- С первого класса в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» усилим историческую составляющую,

- сказал он.

Также с 1 сентября ведомство начнет проводить киноуроки на исторические темы. По словам Кравцова, учебники истории планируют обновить, добавив в них новейшие события. // Фото: klimkin pixabay.com