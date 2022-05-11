11 мая 2022, 14:38
В Кремле оценили возможность введения военного положения в России
Дмитрий Песков заявил, что в планах президента введения военного положения нет
Планов введения военного положения в России или в отдельных регионах у Кремля нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«Нет, этого в планах нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос о наличии у Владимира Путина планов по введению в стране военного положения.
Ранее в Кремле назвали чушью наличие планов по объявлению мобилизации в стране 9 мая. Фото: pixabay.com/step-svetlana