В Кремле оценили возможность введения военного положения в России

Планов введения военного положения в России или в отдельных регионах у Кремля нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, этого в планах нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос о наличии у Владимира Путина планов по введению в стране военного положения.

Ранее в Кремле назвали чушью наличие планов по объявлению мобилизации в стране 9 мая. Фото: pixabay.com/step-svetlana