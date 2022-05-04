Песков прокомментировал сообщения о планах 9 мая объявить мобилизацию

Сообщения о том, что 9 мая в России объявят военную мобилизацию, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 мая, передает ТАСС.

Представителя Кремля спросили, стоит ли прислушиваться к такой информации.

- Нет, не стоит. Это неправда, это чушь,

- ответил он.

Также Песков опроверг вероятность объявления 9 мая войны Украине. Это он тоже назвал чушью.

Напомним, Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. // Фото: uimonvesti.ru