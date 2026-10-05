Уралсиб запустил эквайринг по картам «Мир» для иностранных компаний

Сервис работает без посредников, а регистрацию в НСПК и ЦБ банк берёт на себя

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Банк Уралсиб представил международный эквайринг для иностранных юридических лиц. Благодаря сервису компании-нерезиденты могут принимать оплату картами российских банков, а средства получать на свой счёт в Уралсибе.

Решение адресовано зарубежным компаниям, которые работают на направлениях, востребованных у россиян, – в Армении, Таиланде, Вьетнаме, Турции, Гонконге, Лаосе, Кыргызстане, Казахстане и Азербайджане. Такой сервис закрывает их запрос на приём платежей от российских покупателей. При этом список стран для расчётов продолжает расширяться.

Ключевые особенности сервиса:

- без посредников и без открытия дополнительных юрлиц – компания работает напрямую с банком;

- регистрация «под ключ» – банк самостоятельно регистрирует клиента в платёжной системе (НСПК) и в Банке России;

- возмещение на счёт клиента – готовый процесс перевода возмещения на расчётный счёт компании в Банке Уралсиб;

- полная прозрачность – как для клиента, так и для регулирующих органов Российской Федерации.

Запуск международного эквайринга для нерезидентов – закономерный шаг в развитии цифровых сервисов банка. Мы видим спрос со стороны зарубежных компаний, которые хотят работать с российскими клиентами, но сталкиваются с инфраструктурными и регуляторными барьерами. Наша задача – снять эти барьеры: мы берём на себя регистрацию в НСПК и ЦБ и выстраиваем прозрачный процесс выплат. Для нас важно, чтобы продукт был понятен и клиенту, и регулятору,

– отмечает руководитель Дирекции развития и продаж трансграничных платежных инструментов Банка Уралсиб Антон Бельцевич.

Воспользоваться сервисом могут зарубежные компании из сфер интернет-торговли, маркетплейсов, цифровых услуг, туризма, образования, медицины и индустрии развлечений — те, кто продаёт товары и услуги покупателям, расплачивающимся картами российских банков.

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