Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» для бизнес-клиентов

Компаниям и предпринимателям в рамках акции доступны льготные ставки на торговый эквайринг и бесплатный процессинг на три месяца

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Уралсиб объявил о старте акции «Курс на экономию 2.0». Она рассчитана на тех, кто только становится клиентом банка: юридические лица, ИП и граждан, занимающихся частной практикой.

Для участия нужно в период акции открыть расчетный счет и оформить торговый эквайринг. Участникам доступны:

- пониженные комиссии по торговому эквайрингу в таких сферах, как медицина и образование, фастфуд, туристический бизнес (агентства и туроператоры), рестораны и бары, продуктовые магазины и супермаркеты, кейтеринг, нотариальные и бытовые услуги**;

- нулевая процессинговая плата на три месяца (включая месяц подписания договора) — без привязки к числу терминалов и объемам оборотов.

Сроки проведения акции — с 1 октября по 30 декабря 2026 года.

Более подробно об условиях акции «Курс на экономию 2.0» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

**МСС 8111, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4722, 5811, 5812, 5813, 5411, 5499, 5462, 5422, 5441, 5451, 5697, 7210, 7211, 7216, 7217, 7221, 7251, 7296, 7379, 7395, 7622, 7623, 7629, 7631, 7641, 7692, 7699.

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