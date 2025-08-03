Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными

Аналитики портала Выберу.ру проанализировали ключевые параметры продуктов пятидесяти крупнейших банков

Фото: Птзговорит

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 июльского рейтинга лучших кредитов наличными, который подготовил портал Выберу.ру. Банк занял 2-е место в исследовании, в котором рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.06.2025 г.).

Аналитики портала в исследовании проанализировали ключевые параметры продуктов, в том числе размер ставки, полную стоимость кредита, срок и сумму кредитования, размер ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо и влияет на размер ставки). Кроме того, учитывался диапазон ставок, наличие опций для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита и возврат процентов после погашения долга, а также ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. ERID